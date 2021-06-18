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12:16

"Инкриминируют абсолютную ерунду": Дмитрий Быков поддержал Резника

фото ЗакС политика "Инкриминируют абсолютную ерунду": Дмитрий Быков поддержал Резника

Писатель и публицист Дмитрий Быков начал свою двухчасовую ночную радиопрограмму со слов поддержки в адрес петербургского депутата Максима Резника, которого накануне задержали как подозреваемого по делу о наркотиках. К сути его преследования перед выборами, на которые Резника собирался выдвигаться, литератор не относится серьезно, считая, что петербуржцу "инкриминируют абсолютную ерунду". Быков также выразил готовность подписать за депутата личное поручительство, если оно "ему может чем-то помочь".

"По-моему, Резник один из самых упорных и последовательных не скажу борцов, потому что это слово может сейчас осложнить его участь - просто один из самых последовательных людей, не позволяющих нам окончательно превратиться в автократию. Он человек очень серьезный, отважный, талантливый и, кстати, хорошо пишущий", - произнес радиоведущий.

Накануне утром в квартире и на даче Резника прошли обыски, после чего его повезли на допрос в СК. Минувшую ночь политик провел в ИВС. Поручительства за Резника, чтобы его не отправили в следственный изолятор подписали его коллеги по городскому парламенту Борис Вишневский и Александр Рассудов. Суд изберет меру пресечения 18 июня в середине дня.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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