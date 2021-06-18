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Выборы - 2021

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15:53

От Колпинского района в ЗакС выдвигается 27-летний "яблочник" Осипов

фото ЗакС политика От Колпинского района в ЗакС выдвигается 27-летний "яблочник" Осипов

27-летний председатель отделения "Яблока" в Колпинском районе Дмитрий Осипов заявил о своем выдвижении на выборы в Заксобрание от округа №25, который охватывает весь Колпинский район. Его соперником является действующий парламентарий Елена Киселева, представляющая единороссов, а также о своем желании побороться за мандат от этой территории заявлял Анатолий Петрунин, планирующий выдвигаться от партии "Справедливая Россия - За правду".

"Решения проблем района не должны становиться общегородским событием, которого ждали долгие годы, а должны стать обыденным и регулярным делом. <...> Чтобы так было, необходимо серьёзно модернизировать управление городом, районами, муниципалитетами. Чтобы это осуществить, депутатами должны стать новые политики, с отличными от нынешних приоритетами, подходами и компетенциями", - считает молодой демократ.

На муниципальных выборах 2019 года Осипов пытался стать членом муниципального совета МО "Город Пушкин", но не набрал достаточного для победы числа голосов. После выборов он стал помощником мундепа Бориса Орешкова, который, в свою очередь, намерен одолеть на предстоящих выборах думского уровня Виталия Милонова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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