Резник заявил, что домашний арест "поставит крест" на его общественно-политической деятельности

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, обвиняемый в незаконном приобретении наркотиков, на заседании по рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения для него попросил отпустить его под подписку о невыезде.

Сторона обвинения требует отправить Резника под домашний арест. По мнению следователя, депутат якобы может скрыться или оказать давление на свидетелей. Максим Резник в ходе заседания в свою очередь заявил, что считает домашний арест избыточной мерой, которая к тому же негативно скажется на его работе как депутата и кандидата в новый созыв парламента.

- Такая форма пресечения поставит крест на моей общественно-политической деятельности, - заявил политик.

Резник также отметил, что с марта принимал участие во всех следственных мероприятиях и не пытался оказать какого-либо давления на свидетелей. Политик также подчеркнул, что считает именно свою политическую деятельность причиной для его уголовного преследования.

Следователь во время заседания повторил, озвученные ранее пресс-службой судов тезисы о том, что считает, что депутат может воспользоваться своими связями или скрыться. На большинство вопросов в ходе процесса представитель стороны обвинения отвечать отказывался, ссылаясь на тайну следствия.

Максим Резник был задержан 17 июня после обысков в его квартире, на даче и дома у его матери. Он стал подозреваемым по делу о наркотиках, заведенному в марте 2021 года из-за обнаруженных в квартире дальнего родственника депутата запрещенных веществ. Прежде парламентарий проходил по этому делу свидетелем, давал показания в СК и сдавал ДНК-тест. Резнику предъявили обвинение в приобретении растительного наркотика у неустановленного лица, в неустановленном месте в неустановленнное время. Сам депутат и его сторонники убеждены, что интерес правоохранительных органов к нему вызван намерением Резника побороться за место в городском парламенте нового созыва на сентябрьских выборах.

Сергей Еремеев

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