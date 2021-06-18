Резника отправили под домашний арест на два месяца

Октябрьский районный суд Петербурга 18 июня назначил домашний арест депутату Законодательного собрания Максиму Резнику, обвиняемому по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Домашний арест депутат будет отбывать по месту регистрации, где проживает его мама. Мера пресечения действует до 16 августа включительно.

Следствие считает, что парламентарий "в неустановленное время, в неустановленном месте у неустановленного лица" приобрел 18,2 грамма растительного наркотика для личного потребления. Позже вещество было обнаружено в баночке из под конфет квартире его дальнего родственника Ивана Дорофеева в доме на набережной канала Грибоедова.

Уголовное дело по факту обнаружения было возбуждено в отношении неустановленного лица. Резник изначально проходил по нему свидетелем. Депутата задержали 17 июня, на следующий день после объявления выборов в городской парламент, в которых он планировал принять участие.

На домашнем аресте настаивали представители следствия и прокуратуры. Они заявили, что в случае более мягкой меры пресечения обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей (понятых на обыске в квартире Дорофеева) или уничтожить улики. На большинство уточняющих вопросов стороны защиты следователь ответил: "Тайна следствия".

Защита настаивала на подписке о невыезде. Адвокат Михаил Пашинский также заявил о готовности близких депутата внести за него залог в размере 500 тысяч рублей. Он подчеркнул, что часто работает по подобным делам и почти всегда в качестве меры пресечения назначается подписка о невыезде.

Сам Резник с обвинением не согласился. Он считает, что уголовное дело связано с его политической деятельностью и планами переизбраться в депутаты.

-Такая форма пресечения поставит крест на моей общественно-политической деятельности, - отметил депутат.

Защита представила суду около десятка личных поручительств за Резника, в том числе от спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, депутатов Бориса Вишневского, Александра Рассудова, Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, режиссёра Александра Сокурова, историка Льва Лурье и правозащитника Юлия Рыбакова.

Сергей Еремеев

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