Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подписал поручительство за Резника

Спикер Законодательного собрания и лидер "Единой России" в Петербурге Вячеслав Макаров подписал личное поручительство за беспартийного депутата Максима Резника, обвиняемого в незаконном приобретении наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ). Поручительство в зале Октябрьского районного суда зачитал адвокат Резника Михаил Пашинский, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Пресс-служба городского парламента подтвердила подписание Макаровым поручительства за депутата.

Также за парламентария поручились его коллеги по ЗакСу Борис Вишневский ("Яблоко"), Александр Рассудов (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов. Поручительства подписали режиссер Александр Сокуров, историк Лев Лурье, правозащитник Юлий Рыбаков, глава муниципального образования "Гавань" в Петербурге Нэлли Вавилина, руководитель "Справедливой России" в городе Марина Шишкина, глава муниципального округа Красносельский в Москве Илья Яшин и политик Владимир Кара-Мурза-младший.

Резник отметил, что некоторые из этих людей не его единомышленники. Все поручительства адвокат передал судье.

Сейчас в Октябрьском районном суде идет заседание по избранию меры пресечения в отношении Резника. Следствие требует назначить депутату домашний арест.

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