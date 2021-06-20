"Упал на улице": Москвич, которому сломали ногу при задержании, рассказал о подмене больничной справки

Дизайнер Константин Коновалов, которому летом 2019 года сломали ногу при задержании перед митингом, заявил о подмене выданной ему изначально выписки из больницы: теперь в качестве полученной травмы стало не избиение полицией, а падение на улице.

Коновалов поступил со сломанной ногой в московскую больницу №67, где его состояние описали как средней тяжести. В истории болезни отдельно указывалось, что "со слов больного, избит сотрудниками полиции".

Теперь же в справке его состояние описано как "удовлетворительное", а травма, "со слов больного, бытовая в результате падения на улице".

Напомним, Коновалов попался в руки полиции во время утренней пробежки 27 июля 2019 года: он остановился, чтобы сфотографировать автозаки и в этот момент к нему подошли силовики и повалили его на асфальт.

Спустя некоторое время его оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение "митинговых" правил: в данном случае тоже не обошлось без курьёза, так как пришла квитанция на оплату 15 тысяч рублей вместо присуждённых 10-ти.

Коновалов обращался с заявлением в СК, но там ему заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели "каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении" правоохранителями. Тогда Коновалов пожаловался на СК в Мосгорсуд, но он отклонил жалобу. В итоге дизайнер направил жалобу в ЕСПЧ.