Кандидат в депутаты ЗакСа Рина Мацапулина открыла свой предвыборный штаб

В Петербурге 20 июня прошло открытие предвыборного штаба заместителя председателя Либертарианской партии России Рины Мацапулины. Она намерена выдвигаться в Законодательное собрание по 2-му избирательному округу, который располагается в Центральном районе Петербурга.

Главные тезисы из программы Мацапулиной в основном посвящены сфере ЖКХ и работе муниципалитетов. Например, она предполагает увеличить бюджет органов местного самоуправления за счёт штрафов и налогов, а также наладить отношения полиции и муниципальных депутатов, дав последним более широкие полномочия для контроля деятельности правоохранительных органов. Кроме этого, она выступает за снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах до 6%, свободу мирных собраний и сохранение исторического наследия в городе.

О намерениях выдвигаться по 2-му округу уже заявили шесть претендентов: Борис Вишневский ("Яблоко"), Вадим Суходольский (Партия роста), Ярослав Костров ("Справедливая Россия — за правду"), Вадим Войтановский, Андрей Ильин и Александр Ржаненков ("Единая Россия"). Такой список Мацапулину не смущает. Свой выбор она объясняет тем, что уже давно является жителем района и не видит себя в других округах.

— Я живу в этом округе, вся моя деятельность в этом округе. Это единственный логичный для меня округ, где я могу выдвигаться, ответить людям про проблематику этого округа. Я знаю здесь каждую улицу. Мне же ещё подписи собирать, — рассказала ЗАКС.Ру кандидатка.

Для выдвижения ей придётся собрать около 4,5 тысяч подписей — искать поддержку в других партиях она не стала из принципа, желая остаться независимым кандидатом. Глава предвыборного штаба Александр Гончаров рассказал, что сбор подписей станет сложной, но интересной задачей. Собрать необходимое количество автографов планируют с помощью штата волонтёров, который уже насчитывает более 90 человек. Как рассказала Мацапулина во время своего выступления, основной упор будет сделан на молодых избирателей, а старшее поколение избирателей она готова оставить Борису Вишневскому.

— Целевая аудитория Вишневского — это бабушки, которые ностальгируют по "Яблоку" 90-х. Среди молодежи его поддержит часть политической тусовки, но в основном люди молодого возраста вообще не знают, кто это такой, — считает Мацапулина.

Либертарианка убеждена, что помочь выиграть выборы позволит только яркая предвыборная кампания. Поддержку от "Умного голосования" она тоже не считает весомой, отметив, что максимум, который даст УГ может составить 15%. На вопрос о том, представителей какой возрастной группы в округе больше, Мацапулина ответить не смогла, сообщив что никаких данных о демографии округа не существует. По данным администрации Центрального района за 2020 год в округе зарегистрировано 121 тысяча жителей трудоспособного возраста и 63 тысячи лиц старше трудоспособного возраста.

О своём желании участвовать в выборах в Законодательное собрание Мацапулина объявила 11 июня. Уже через четыре дня после этого она давала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК) на митинге 31 января в Москве. Сама Мацапулина в тот день была задержана на акции в Петербурге.

Мацапулина связывает интерес столичной полиции с ее недавним назначением на пост зампреда ЛПР, так что статус свидетеля по делу, по ее мнению, не повлияет на предвыборную кампанию. Однако, в разговоре с ЗАКС.Ру она предположила, что она может стать фигурантом аналогичного дела в Петербурге.

— Конкретно московское дело никак не повлияет, но с другой стороны, у нас же есть своё, открытое по 267 статье [приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения - прим. ЗАКС.Ру] дело, где сейчас проходит куча свидетелей. Всех допрашивают по одному и тому же списку. Там семь фамилий, я там есть. Непонятно, будут ли они делать меня подозреваемой или нет, — рассказала Мацапулина.

Рина Мацапулина отмечена в качестве заявившего в выдвижении кандидата на карте округов ЗАКС.Ру. На это карте вы сможете узнать и о других петеребургских претендентах на места в Законодательном собрании и Государственной думе.

Константин Леньков

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