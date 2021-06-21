Экс-мундеп МО "Финляндский округ" Уткина намерена идти в ЗакС по 7 округу

Бывший муниципальный депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина объявила о своем решении баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга по 7-му избирательному одномандатному округу. Она в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что хотела бы выдвигаться от партии "Яблоко".

- Мне бы очень хотелось, чтобы это было "Яблоко". Я жду съезда и мечтаю, чтобы это было так, потому что другой партии пока не вижу для себя, - сказала Уткина.

В 7-й округ входят муниципалитеты "Финляндский округ", "Пискаревка", "Полюстрово" и "Большая Охта". Уткина сказала ЗАКС.Ру что уже знакома с проблемами муниципалитета, где была депутатом, и сейчас узнает о проблемах остальной территории.

- Но повестка у меня городская, - уточнила экс-мундеп. - Это, конечно же, раздельный сбор, это экология. Без экологии ты не можешь пойти дальше, ты от этого отталкиваешься, все хотят дышать.

Уткина добавила, что также хотела бы заняться вопросами транспортной реформы, проблемами пенсионеров и другими болевыми точками города. Об этом же она рассказала в своем предвыборном ролике, опубликованном на страницах в социальных сетях Уткиной. В нем потенциальная кандидатка также сообщает, что власть "прибегает к преследованиям и зверствует".

"Когда мы с командой снимали этот ролик, пришли новости про вынужденный отъезд Дмитрия Гудкова, пока мы его монтировали, задержали Максима Резника, а затем - Кети Хараидзе. Каждый день мы слышим о давлении на кандидатов, задержаниях и арестах. Значит ли это, что нужно отказаться от борьбы? Нет, конечно", - следует из описания к видеоролику Уткиной.

Напомним, также по 7-му округу планирует избираться депутат Законодательного собрания от "Единой России" Елена Рахова, которая и сейчас представляет территорию в парламенте. Больше о кандидатах-одномандатниках - на карте ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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