Песков объяснил отсутствие Медведева и Собянина в топ-5 федерального списка "ЕдРа"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отсутствие в федеральной пятерке списка кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму таких лиц, как лидер партии Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Госдумы Вячеслав Володин, не означает недовольство ими президента Владимира Путина.

Песков заявил, что выбор Путиным списка обусловлен "авторитетом тех, кто предложен, и тех, кто был утвержден".

"Обусловлен востребованностью, определенной ротацией новых лиц. И это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работе упомянутых вами лиц. Партия находится в движении, постоянно обновляется и, насколько мы понимаем, это встречает поддержку", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля затруднился ответить на вопрос, уйдут ли в отпуск на время предвыборной кампании министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров. За этой информацией Песков рекомендовал обратиться в министерства.

19 июня в ходе съезда "Единой России" Путин предложил включить в первую пятерку списка партии на выборах Шойгу, Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Анну Шмелеву.

В начале июня РБК со ссылкой на источник писал, что Кремль рассматривает варианты списка без Дмитрия Медведева. Источник утверждал, что фигура Медведева может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения", что не лучшим бы образом сказалось на имидже партии.