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15:58

Геннадий Зюганов о новостях о переходе в Совфед: Не занимайтесь глупостями, мы на выборы идем

фото ЗакС политика Геннадий Зюганов о новостях о переходе в Совфед: Не занимайтесь глупостями, мы на выборы идем

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал глупостями сообщения о его якобы скором переходе в Совет Федерации по президентской квоте, передает РИА "Новости".

"Да ладно, слушайте, не занимайтесь глупостями. Мы на выборы Думы идем. Мне поручено возглавлять список, понимаете?.. А вы всё – Совет Федерации", - сказал Зюганов.

Он сообщил, что КПРФ сейчас работает над программой в преддверии выборов. "Страну вытаскивать из кризиса надо", - добавил Зюганов.

Ранее несколько источников опубликовали информацию, что Зюганов в октябре якобы может стать сенатором, покинув пост главы КПРФ. При этом сведения давались со ссылкой на первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева. 

Сам Перевезенцев назвал эту информацию фейковым вбросом, дав понять, что он подобных заявлений не делал. В КПРФ также опровергли сведения, назвав их провокацией.

фото: kremlin.ru

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