Дмитриева обратилась к главе комздрава из-за ситуации с нехваткой мест в больнице № 15

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева обратилась к главе комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу из-за появления в соцсетях видео с лежащими на полу пациентами городской больницы № 15.

В обращении Дмитриева отметила, что в больнице сообщили о развертывании дополнительного коечного фонда из-за резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19, но есть проблема нехватки кислородных концентраторов. Она попросила Лисовца принять срочные меры для предоставления нужного количетва кислородных концентраторов и взять этот вопрос под личный контроль.

Также Дмитриева призвала ускорить комплексную реконструкцию больницы № 15. Она отметила, что корпуса 1958-1984 годов постройки не рассчитаны под прием такого большого количества пациентов и нужно как расширить коечный фонд, так и обеспечить больницу современным оборудованием.

О ситуации с нехваткой мест в больнице № 15 стало известно накануне, 20 июня. На опубликованном видео видно, что пациенты в ковидном отделении лежат на полу, на каталках и на скамейках. В комздраве сообщили, что сейчас в коридоре уже никто не лежит и пока трудно установить, когда было снято видео.

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