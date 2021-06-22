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15:15

Горизбирком установил сроки выдвижения кандидатов в депутаты ЗакСа

фото ЗакС политика Горизбирком установил сроки выдвижения кандидатов в депутаты ЗакСа

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 22 июня приняла календарный план работы на время выборов депутатов Законодательного собрания седьмого созыва. Согласно документу (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), самовыдвижение кандидата по одномандатному округу должно пройти с 25 июня по 3 августа. В этот же период политические партии должны выдвинуть своих кандидатов по округам и списки кандидатов. 

Горизбирком обязан в течение трех дней заверить списки партий или предоставить мотивированный отказ. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата или списка можно начинать со дня оплаты изготовления подписных листов, сказано в решнии ГИК. 

Там же сообщается, что все необходимые документы для выдвижения следует предоставить в избиркомы до 3 августа. Если в них нашли какие-либо ошибки, то избирательная комиссия должна провести заседание по вопросу регистрации и известить об этом собрании кандидата или партию не позднее чем за три дня до заседания. Внести изменения в пакет документов позволено не позднее чем за день до собрания комиссии. 

В решении Горизбиркома сказано, что кандидат в одномандатном округе может снять свою кандидатуру с выборов не позднее 11 сентября. Кандидат из списка партии должен сделать это до 1 сентября. При наличии "вынуждающих к тому обстоятельств" ГИК разрешает отказаться от выдвижения до 15 сентября. 

Партии могут отозвать списки или одномандатников до 11 сентября. Исключить из списка некоторых кандидатов они могут до 1 сентября. 

Агитация в СМИ будет начинаться 21 августа, сказано в решении Горизбиркома. Период агитации  должен завершиться в 0:00 часов 17 сентября. Результаты опросов и прогнозы по выборам можно публиковать только с 14 по 19 сентября включительно. 

Другим решением Горизбирком установил время работы. Сам ГИК в период приема документов (с 25 июня по 3 августа) будет работать семь дней в неделю: в будни - с 9:00 до 18:00 часов, в выходные - с 9:00 до 15:00 часов. Территориальные избирательные комиссии, отвечающие за одномандатные округа, самостоятельно устанавливают свое время работы. 

Напомним, выборы в ЗакС Петербурга пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября, как и другие выборы, назначенные на единый день голосования. Соответствующее решение ранее приняла Центральная избирательная комиссия. Она же утвердила решение о том, что придомовое голосование организовано не будет. 

София Саттарова

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