Избирательные округа ЗакСа развели по ТИКам

Отвечать за проведение выборной кампании в одномандатных избирательных округах Законодательного собрания назначили 25 территориальных избиркомов. Во время утверждения перечня некоторые члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии высказали свои опасения по поводу двух выбранных ТИКов. ЗАКС.Ру решил вспомнить, чем уже прославились некоторые из членов комиссий, которые теперь отвечают за одномандатные округа.

"Кулуарненькое" решение

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 17 июня определила территориальные избиркомы, которые будут отвечать за выборы в Законодательное собрание по одномандатным округам. После просмотра предложенного документа вопросы возникли у члена ГИК от "Яблока" Ольги Покровской. Она поинтересовалась у коллег, чем продиктован выбор ТИК №22 в качестве ответственного за 5-й избирательный округ (Выборгский район). Ее коллега Алла Егорова сказала, что рассматривался и другой вариант - ТИК №10, но как-то не сложилось. Покровская предложила сделать территориальный избирком №10 окружной комиссией по 5-му округу.

- С ними хоть общаться можно нормально, понимаете? Могу себе представить, сколько в 22-м ТИКе будет скандалов…, - заявила "яблочница".

Территориальную комиссию №22 и ее руководителя Олега Ткаченко Покровская уже неоднократно критиковала. В апреле при формировании новых составов ряда ТИК член Горизбиркома от "Яблока" заявила, что в ТИК №22 царит "человеконенавистнический дух" и Ткаченко якобы не общается нормально ни с коллегами, ни с кандидатами, ни с представителями вышестоящих комиссий. Ее тогда поддержал член ГИК от Партии роста Алексей Березин. Вместе они предложили не включать Ткаченко в состав комиссии, а позже выступали против его назначения главой ТИКа. Березин тогда отметил, что Горизбирком несколько раз признавал работу территориальной комиссии и лично Ткаченко неудовлетворительной.

Об этом же он напомнил и на заседании ГИК 17 июня. Но поправку Покровской о замене ТИК №22 на ТИК №11 большинство ее коллег не одобрило.

Березина не устроило, что за 22-й округ (Фрунзенский район) отвечает ТИК №62. Секретарем в нем числится Александр Клешин. До этого он был секретарем ИКМО "Георгиевское", напомнил Березин.

- Лично Клешин, ныне секретарь ТИКа, который предлагается сделать окружной комиссией, отказывал многочисленным кандидатам не то, что в регистрации, а в приеме первоначального пакета документов, - заявил Березин.

Он предложил сделать ответственным за 22-й округ ТИК №63. В нем нет "никаких таких членов ТИКа, которые замечены в каких-то таких недопустимых действиях, вызвавших общественный резонанс", считает Березин.

Председатель Горизбиркома Наталья Чечина на это заметила, что состав территориального избиркома №62 выше по квалификации ТИК №63. Она считает, что ГИК может порекомендовать территориальному избиркому заменить своего секретаря.

Член Горизбиркома Олег Зацепа тоже отметил, что состав в ТИК №62 сильнее, а комиссия - это коллегиальный орган. Поэтому лучше оставить изначально выбранный территориальный избирком, считает Зацепа. Так же решили и большинство других членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский после споров по паре округов отметил, что никаких обсуждений не было бы, если бы ТИКи выбрали не в кулуарах.

- Это наша ошибка общая. Мы эти окружные комиссии определяли как-то кулуарненько, по кабинетикам и очень долго. И мы ни разу не собрались вместе, - сказал Краснянский.

Он является членом Горизбиркома на постоянно основе. Те, у кого ГИК не является постоянным местом работы, неоднократно заявляли о том, что их коллеги не ставят их в известность о своих действиях. В частности, об этом говорили Покровская и Березин.

Знакомые всё лица

По остальным округам споров между членами Горизбиркома на заседании не возникло, документ одобрили без изменений. Согласно решению ГИКа, за выборы в округе №1 будет отвечать ТИК №1. Эту комиссию возглавляет выдвинутая "Единой Россией" Ольга Нечаева. Против переутверждения ее на этой должности в апреле 2021 году высказывался Березин. Он тогда напомнил в 2019 году ГИК принял семь решений о незаконном бездействии ТИК №1.

За округ №2 в ответе будет ТИК №30. Его возглавляет Владимир Соколов - единственный глава территориального избиркома в Петербурге, к которому ни у кого из членов Горизбиркома нет претензий. Зато есть вопросы к его заместителю Константину Пушкареву. Он "прославился" на муниципальных выборах 2019 года, когда руководил ИКМО "Смольнинское". Муниципальный избирком отказал в регистрации некоторым оппозиционным кандидатам, а после выборов ГИК признал незаконным бездействие ИКМО.

За 3-й округ отвечать будет территориальный избирком №18, а за одномандатный округ №4 - ТИК №2. Председателем последней является Лидия Рудинская, а ее замом - Владимир Блинников. Он в 2014 году руководил ИКМО "Васильевский", когда кандидаты жаловались на отказы выдавать им протоколы об итогах голосования первого дня досрочки.

ТИК №37 сделали ответственным за 5-й избирательный округ, территориальная комиссия №17 будет работать по 6-му округу, ТИК №45 - по 8-му округу, ТИК №5 - по 9-му округу, ТИК №15 - по 10-му округу, ТИК №34 - по 11-му округу, ТИК №58 - по 12-му округу, ТИК №12 - по 13-му округу.

В этих комиссиях замеченных в скандалах с нарушениями ЗАКС.Ру найти не смог, но нашел связанных с муниципалитетами и депутатами людей. В частности, ТИК №5 возглавляет Марина Куницына - бывшая помощница депутата ЗакСа от "Единой России" Игоря Высоцкого. Он и в 2021 году намерен переизбраться в парламент - по 9-му округу.

В том же ТИКе секретарем работает Ирина Белогубова, которая до этого трудилась в администрации Невского района, секретарем ТИК №17 стала Татьяна Демидова – руководитель аппарата муниципального совета МО "Финляндский округ", а в ТИК №15 Кронштадтского района членом является Екатерина Сергеевна Рослякова, чья полная тезка работает ведущим специалистом отдела культуры администрации Кронштадтского района. Председателем ТИК №12 в 2021 году переназначили Светлану Воеводину, ранее она была начальником организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, где запомнилась запретом журналистам свободно перемещаться по зданию избиркома, а до этого Воеводина возглавляла юридическую службу администрации Адмиралтейского района.

За выборы в 14-м одномандатном избирательном округе отвечать будет территориальный избирком №11. На председателя этой комиссии Константина Степанова в 2019 году жаловалась депутат ЗакСа от "Единой России" Галина Назарова, а сам Степанов говорил о давлении со стороны людей вице-спикера парламента Анатолия Дроздова.

ТИК №23 будет проводить выборы в округе №15. При переназначении состава этого избиркома в апреле 2021 года протестовал член ГИК от Партии роста Березин. Он заявил, что в 2019 году ТИК № 23 проводила выборы в МО "Купчино" и МО "Волковское" - Горизбирком нашел недостатки в этой работе комиссии. Березин предложил не включать в состав территориального избиркома Аркадия Иванова, Дмитрия Копнова, Михаила Левина, Наталью Самойлову, Насиму Турдыбаеву и Анатолия Шаталова, но большинство членов ГИК не поддержали эту идею.

В округе №16 работу будет вести ТИК №41, в округе №17 - ТИК №7, в округе №18 - ТИК №46, в округе №19 - ТИК №26. К руководителю последней, Наталии Вайцехович, у члена ГИК от "Яблока" Покровской были вопросы во время ее назначения на должность. "Яблочница" напомнила, что с 2009 года Вайцехович была главой МО "Гражданка". Тот совет муниципалитета в 2013 году продлил свои полномочия на год - позже это решение отметил суд, напомнила Покровская. Кроме этого, в 2019 году как глава МО "Гражданка" Вайцехович, по словам члена ГИК, препятствовала участию в муниципальных выборах оппозиционным кандидатам.

В округе №20 отвечает за выборы ТИК №27, где заместителем председателя является Иван Ефимов. После выборов 2019 года он представлял в судах избирком муниципалитета "Московская застава" - экс-кандидаты добились отмены выборов из-за того, что участковая комиссия, не закончив подсчет голосов, сбежала с участка.

Территориальный избирком №48 стал главным по выборам в округе №21. ТИК возглавляет бывший муниципальный депутат МО "Гагаринское" Александр Доильницын, а компанию ему в комиссии составили бывшие сотрудники муниципальных избиркомов "Гагаринское" и "Звездное". ИКМО "Гагаринское" в 2019 году стало известно благодаря "фейковым" очередям, которые мешали оппозиционным кандидатам вовремя подать документы.

ТИК №24 проведет выборы в округе №23, ТИК №20 - в округе №24, а ТИК №21 - в округе №25. Какие политики уже заявили о своем желании участвовать в выборах по округам в Законодательное собрание Петербурга, можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру.

София Саттарова

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