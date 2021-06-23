Смольному разрешили снять ограничения на размер резервного фонда из-за коронавируса

До начала 2022 года будет отменен верхний предел объема резервного фонда Петербурга. Соответствующую инициативу городского правительства Заксобрание приняло на заседании 23 июня.

Сейчас резервный фонд не может составлять более 3% от расходной части бюджета. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков назвал принимаемую меру антикризисной. Она вызвана увеличением количества заражённых COVID-19.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов отметил, что из 20,3 млрд рублей в фонде осталось чуть более 7 млрд рублей. Он также пообещал депутатам сделать отчёт о Расходования средств фонда.

С критикой законопроекта выступил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Он заявил, что городской парламент в очередной раз развязывает руки правительству.

- Заканчивается это всегда одинаково. Эти руки всегда оказываются в карманах граждан, - добавил депутат.

Вишневский также заявил, что городские власти не смогли предсказать третью волну коронавируса, а теперь провалили логистику в медучреждениях.

С критикой борьбы с коронавирусом в Петербурге также выступил представитель КПРФ Александр Рассудов. Он, в частности, возмутился тем, что ответственный за здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев в разгар очередной коронавирусной волны ушёл в отпуск на месяц.

Единоросс Андрей Васильев напомнил, что городской парламент проведёт ещё одно-два заседания, а потом уйдёт на каникулы. Если в августе из-за коронавируса придётся вносить корректировки в бюджет, собрать депутатов будет проблематично, добавил депутат.

В целом поддержал решение городского правительства, лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева призвала исполнительную власть активнее запрашивать у федерального центра средства на жилищные программы и социальные нужды.

Напомним, мера по увеличению резервного фонда применялась Смольным и в 2020 году.

Сергей Еремеев

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