Избирком не дает московскому "навальнисту" Степанову начать сбор подписей

Проходящий по так называемому "санитарному делу" москвич Олег Степанов из команды Алексея Навального, решивший выдвигаться в Госдуму, получил отказ от окружной избирательной комиссии в открытии избирательного счета. Это необходимо для того, чтобы начать сбор подписей, которых Степанову как самовыдвиженцу по округу №201 потребуется 15 тысяч. Чиновники сослались на новый закон, поражающий в избирательном праве граждан, которые были связаны с организациями, признанными экстремистскими. Как считают "навальнисты", это объяснение несостоятельно: решение суда о признании ФБК экстремистской организацией еще не вступило в силу и, кроме того, Степанов формально никогда в этой организации не работал.

"С таким же успехом комиссия могла отказать, сославшись на закон, который запрещает баллотироваться лицам со вторым гражданством, судимым по особо тяжким статьям или на инструкцию от робота-пылесоса. Потому что это точно так же не имеет никакого отношения ни к выдвижению Степанова, ни к открытию его избирательного счёта", - пишут члены его команды.

"Навальнисты" предполагают, что в суде решение избиркома не устоит, но будет потеряно драгоценное время избирательной кампании. Единомышленники Степанова считают, что собрать 15 тысяч "чистых" подписей за 40 дней затруднительно само по себе, тем более когда речь идет о кандидате, который находится под домашним арестом.