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23 июня, 18:23

"Полный зал лицемеров": Навальный критически оценил съезд единороссов

фото ЗакС политика "Полный зал лицемеров": Навальный критически оценил съезд единороссов

Прошедшему в минувший уик-энд XX съезду "Единой России", на котором были, в числе прочего, объявлены списки кандидатов на думские выборы, дал свою оценку находящийся в покровской колонии оппозиционер Алексей Навальный, имевший возможность смотреть трансляцию мероприятия.

В представлении Навального, поднятые на встрече вопросы о школах без капремонта и лишенных газа домохозяйств несколько странно слушать от людей, которые де-факто находятся у власти более двадцати лет. Поведение и посетившего съезд президента Владимира Путина, формально не являющегося единороссом, и руководства партии он нашел лицемерным. Особенно примечательным он нашел то, что лидера ЕдРа Дмитрия Медведева даже не включили в федеральный список на думские выборы, что оппозиционер связывает с разоблачительной работой своих единомышленников.

"Вместо этого соорудят ширму из таких же лицемеров со стороны. Главврача единственной на всю страну новой богатой больницы и директора единственной на всю страну богатой школы. Типа в этом случае никто не посмеет нас критиковать", - пишет Навальный в Instagram.

Политик также задался вопросом о причинах социального расслоения и наблюдаемом им упадке социальной сферы.

"Куда делись нефтедоллары за 20 лет, если школы стоят без капремонта? И нет ли связи между вашими, единороссы, домами на Рублевке и в Лондоне и тем, что в 140-миллионной стране есть одна больница и одна школа, подходящие для того, чтобы хвастать ими перед выборами?", - задался заключенный риторическим вопросом.

Изменить ситуацию, как и прежде, Навальный предлагает путем "умного голосования" - голосованием за самых сильных соперников единороссов, которых ближе к выборам определит его команда.

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