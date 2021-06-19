Директор Эрмитажа возглавил петербургский список ЕР в Госдуму

На проходящем в центре столице съезде ЕдРа секретарь генсовета партии Андрей Турчак озвучил петербургский список кандидатов в Госдуму, состоящий из семи фамилий. Перчень предстоит утвердить на тайном голосовании членов партии в рамках съезда. Петербургский региональный список возглавил многолетний директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

За Пиотровским следуют спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, действующие депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров, член регионального штаба ОНФ Антон Соловьев, заместитель председателя Кронштадтской ячейки Всеросийского общества инвалидов и помощник депутата Госдумы Александра Васильева Иван Алексеев, гендиректор ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа "AAA+" Александр Абрамян.

В соответствии с пожеланиями президента Владимира Путина, присутствующего на съезде, общефедеральную пятерку составили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностраннных дел Сергей Лавров, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что Михаил Пиотровский рассматривался "Единой Россией" в качестве лидера списка по выборам в Законодательное собрание.

Напомним, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, планировавший ранее снова избираться в городской парламент, не участвовал в праймериз "Единой России" по выбору кандидатов в ЗакС, он претендовал только на выдвижение в Госдуму по спискам.

фото: kremlin.ru

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