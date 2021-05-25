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16:11

Беглова хотят сделать "паровозом" "Единой России" на выборах в ЗакС

Губернатор Петербурга Александр Беглов может возглавить партийный список "Единой России" на выборах в Законодательное собрание. В случае, если рейтинг главы региона в Москве сочтут недостаточно высоким, есть запасной вариант.

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По информации ЗАКС.Ру, в центральный исполнительный комитет "Единой России" из Смольного поступило предложение по общегородской пятерке списка партии власти на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Копия этого документа также якобы направлена в администрацию президента.

В списке пять фамилий. Под первым номером - губернатор Александр Беглов и директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский. Пиотровский может возглавить пятерку единороссов в случае, если его рейтинг окажется выше, чем у главы города, объяснил ЗАКС.Ру осведомленный собеседник.

Второй в списке - начальник главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. 30 апреля он был отмечен благодарностью губернатора за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности города. В Смольном, как рассказывают источники, рассматривают кандидатуру Аникина на должность нового спикера Законодательного собрания. Ранее ходили слухи, что возглавить городской парламент может один из действующих вице-губернаторов (звучали разные фамилии) или сенатор Андрей Кутепов

Кутепов в "единороссовском" перечне Смольного тоже есть, он идет под третьим номером. Отметим, что для продолжения работы в Совете Федерации сенатору необходимо избраться в ЗакС по списку партии. 

Четвертый в списке - председатель Совета муниципальных образований Петербурга и глава Финляндского округа Всеволод Беликов. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что за последнее время слышал много разнообразной информации о выборах, в том числе и о своем возможном выдвижении по спискам партии. "Не буду кривить душой, мне это приятно. Главное, это уважение к моим коллегам. Если, человек, представляющий местное самоуправление, отмечен, если есть дискуссия о его перспективах, это заслуга людей, которые рядом с ним", - добавил Беликов. 

Замыкает список сооснователь, председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Павел Крупник, уже работавший депутатом ЗакСа IV созыва в 2011-2012 годах. Десять лет назад мандат Крупнику, на тот момент возглавлявшему Фонд поддержки партии "Единая Россия", достался после ухода в Совет Федерации Владимира Барканова. Покинув Мариинский дворец, он недолго время руководил ГУП "Городской центр размещения рекламы", а потом ушел в бизнес. С 2017 года Крупник - член президиума регионального политсовета "Единой России".   

Практика использования губернатора в качестве "паровоза" для списка партии власти была в ходу в Петербурге и ранее. В 2007 году единороссов вела за собой Валентина Матвиенко, а четыре года спустя - Георгий Полтавченко. На выборах 2016 года список возглавил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров

Губернаторы во главе партийных списков единороссов появлялись и во время выборов в региональные парламенты в 2020 году. Например, Алексей Теслер - в Челябинской области, Сергей Носов - в Магаданской, Александр Цыбульский - в Архангельской. В Калужской области Владислав Шапша и сам избирался в губернаторы, и одновременно возглавлял партийный список в региональный ЗакС. 

Беглову тоже уже приходилось вести за собой парламентских кандидатов, будучи главой региона. В 2003 году, занимая должность временно исполняющего обязанности губернатора, он возглавлял петербургский список "Единой России" в Госдуму IV созыва. При этом с июня 2003 по июль 2004 года градоначальник руководил петербургским отделением ЕР, а в ноябре 2004 года его избрали членом высшего совета "Единой России".

Во время губернаторской кампании 2019 года Беглов дистанцировался от единороссов. На выборы он пошел самовыдвиженцем, а в ходе теледебатов 31 августа заявил, что единственная партия, к которой он принадлежит - горожане. Вечером того же дня с сайта "Единой России" удалили страницу с биографией Беглова, она находилась в разделе "лица партии". Представители градоначальника объяснили, что он приостановил членство в "Единой России" еще в 2012 году, когда стал полпредом президента в Центральном федеральном округе.   

Сергей Еремеев


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