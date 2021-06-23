Жара в Мариинском дворце

Петербургский парламент 23 июня заседал при +34 градусах тепла за окном. Из-за этого председателю Заксобрания Вячеславу Макарову пришлось пойти на небывалые либеральные уступки и разрешить депутатам снять пиджаки. Единороссы представили законопроект в поддержку предприятий обрабатывающей промышленности. Оппозиция критиковала Смольный за невнятную борьбу с коронавирусом, а российскую футбольную сборную - за еще менее внятную игру против датчан. Несмотря на пору отпусков, жару и пандемию, заседать ЗакС намерен и в июле.

Жесткие порядки Заксобрания Петербурга расплавила жара. В начале очередного заседания спикер Вячеслав Макаров, обычно трепетно относящийся к внешнему виду депутатов и гостей Мариинского дворца, разрешил присутствующим снять пиджаки. Он сослался на прогнозы синоптиков, которые пообещали до +34 градусов тепла.

- По желанию, я не неволю, из мужчин, вы свои пиджаки, кители можете снять, повесить на спинку стула и продолжать работу, - объявил Макаров.

Его предложению последовало не более половины депутатов. Сам Макаров до конца заседания был в пиджаке.

Не только высокая температура, но и эпидемиологическая ситуация сказались на ходе заседания. С воскресенья в Петербурге ежедневно выявляют более тысячи человек с коронавирусом. По словам депутатов, есть случаи заражения среди их помощников и сотрудников аппарата ЗакСа. На больничном - председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Законопроекты вместо него представляли коллеги по "Единой России" Алексей Макаров и Дмитрий Тугов. Последний еще ни разу не выходил на парламентскую трибуну так часто.

В связи с эпидемиологической обстановкой в Мариинском дворце ввели новые ограничения. В частности, временно запретили доступ пишущим журналистам в зал заседаний. Зато окончательно "амнистирован" телеканал "78". Его съемочная группа вторую неделю пускают в ЗакС, а теперь еще дают задавать вопросы Макарову во время брифингов.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский, рассуждая о пандемии, сравнил борьбу городского правительства с коронавирусом с выступлением сборной России на Евро-2020.

- За прошедший год правительство все забыло и ничему не научилось, - заявил "яблочник". - Не сумело предсказать третью волну и не сумело к ней подготовиться. Или не захотело. И вот опять – переполненные больницы, очереди из скорых, многочасовые ожидания, провалы в логистике… Зато – форум и Евро. И переполненная фан-зона на Конюшенной. И битком набитые электрички. И на этом фоне – заблокирована публикация полных данных медицинской статистики. Видимо, чтобы ничто не омрачало благостную картину форума и чемпионата. Хорошая мина при плохой игре. Примерно такой же, как игра футбольной сборной, чей тренер получает на порядок больше тренера соперников.

С последним тезисом, похоже, согласился даже спикер Макаров.

- Про футбол можно более резко говорить, - заметил он.

Антикоронавирусные меры Смольного обсуждали перед тем как проголосовать за увеличение резервного фонда Петербурга. Как и в 2020 году, сейчас фонд - главный источник средств, которые экстренно выделяются на борьбу с пандемией и ее последствиями. По закону, он не может быть больше 3% от расходной части бюджета города. Во время первой волны COVID-19 эту норму временно упразднили. С начала 2021 года все вернулось на круги своя. Резервный фонд составил при этом порядка 20,3 млрд рублей. Но уже через полгода этот объем израсходовали почти на две трети.

Единоросс Андрей Васильев, выступая с трибуны, заявил, что Смольному надо дать право увеличить фонд, поскольку ЗакС скоро закончит свою работу и в случае экстренной необходимости, например, в августе, принять поправки в бюджет будет проблематично. Парламент пошел навстречу исполнительной власти.

ЗакС принял законопроект, по которому предприятия обрабатывающей промышленности смогут получать земельные участки для своего производства без долгов и массы дополнительных условий. Главное - чтобы наделы соответствовали землям промышленности по Генплану. Документ представил член фракции "Единая Россия" Алексей Макаров.

Он же внес проект закона, обязывающий Смольный отвечать за комиссию, которой предстоит проводить аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. С июля 2022 года по всей России экскурсии смогут проводить только аттестованные специалисты, которых можно будет узнать по специальным бейджам. Федеральный закон также ограничил возможность иностранцам становиться гидами. В Мариинском дворце проблему некачественных экскурсий обсуждают уже давно. Особенно отмечали китайских организаторов.

Однако новая инициатива, призванная урегулировать общероссийские права на региональном уровне, отдельным депутатам не понравилась. Беспартийный Михаил Амосов предположил, что она ударит и по местным организаторам авторских экскурсий, а Александр Рассудов из КПРФ заметил, что комитет по развитию туризма, которому, вероятно, отдадут полномочия по контролю за экскурсоводами, годами не мог решить проблему с нелегальными гидами.

- Я готов биться об заклад, львиная часть членов аттестационной комиссии будет, скорее всего, чиновниками и бюрократами, которые в большинстве случаев в подметки не годятся профессиональным гидам и экскурсоводам, - продолжил Рассудов. - Они по базовому образованию своему, как правило, историки или филологи. Если это история архитектуры - у них архитектурное образование. И это по сути унижение профессионалов какими-то бумагоморателями, бюрократами.

Вячеслав Макаров на это заметил, что качество экскурсий действительно хромает. По его словам, даже в Мариинском дворце иногда посетителям рассказывают, что здесь проводят регистрацию браков.

- Вы представляете до чего это доходит? Это реальные сюжеты из жизни. "Здесь идет регистрация браков". Ну все-таки… Где ЗАГС, а где ЗакС, - высказался спикер.

Несмотря на то, что думские коллеги уже ушли на каникулы, городской парламент планирует работать и в июле. Вячеслав Макаров заявил на брифинге, что осталось еще много непринятых документов.

- Мы пока не рассмотрим все вопросы, мы не будем уходить, - пообещал спикер.

При этом в следующую среду, 30 июня, депутаты заседать не будут. Инициировавший перенос вице-спикер Сергей Соловьев ни с трибуны, ни в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру не стал объяснять необходимость паузы. В кулуарах Мариинского дворца озвучили несколько версий, зачем понадобился перенос. В том числе - о том, что парламент не хочет заседать без председателя комитета по законодательству Четырбока.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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