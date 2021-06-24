СК не стал продлевать меру пресечения для фигуранта "санитарного дела" Янкаускаса

Следственный комитет не стал пролонгировать меру пресечения столичному муниципалу района Зюзино Константину Янкаускасу, являющемуся фигурантом "санитарного дела", уведомил "МБХ медиа" адвокат Илья Уткин.

"Меру пресечения продлевает суд. Следователь с ходатайством в суд именно по Янкаускасу, единственному из фигурантов "санитарного дела", не вышел. Вчера закончился срок меры пресечения, позавчера ФСИНовцы заранее приехали и демонтировали все просто", - поделился защитник.

Уткин уточнил, что он не в курсе, будет ли следствие настаивать на какой-либо другой мере пресечения для Янкаускаса.

"Это пускай у следователя уже голова болит. Единственное, что я его попросил не провоцировать, пока все как-то логически не разрешится, не уезжать из Москвы и быть тут. Это моя рекомендация, но будет ли он ее соблюдать или нет — не знаю", - заключил Уткин.

Янкаускас имеет статус обвиняемого в "санитарном деле" (ч. 3 ст. 30, ст. 236 УК).

Не так давно он заявил, что отказывается от намерения участвовать в грядущих выборах в Госдуму.

Фото: Константин Янкаускас / Facebook