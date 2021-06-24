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12:36

Список КПРФ на выборах в ЗакС предложили возглавить Кононенко

фото ЗакС политика Список КПРФ на выборах в ЗакС предложили возглавить Кононенко

В петербургском отделении КПРФ предварительно определились с первой тройкой общегородского списка на выборах в Заксобрание, сообщили ЗАКС.Ру в партии. 

Включить в тройку предложено первого секретаря горкома Романа Кононенко, мундепа МО "Коломяги" Вячеслава Бороденчика и действующего депутата Заксобрания Александра Рассудова. Под четвертым номером планируется выставить экс-депутата ЗакСа Владимира Дмитриева

Этот список будет утверждаться на региональной конференции КПРФ в воскресенье, 27 июня. Собеседники ЗАКС.Ру в компартии допустили, что в него могут быть внесены изменения. 

Кононенко возглавил петербургское отделение КПРФ в декабре 2020 года. Ранее он несколько лет был главным ответственным по медиа в городском комитете. Работал в парламенте Петербурге помощником депутатов от компартии. Участвовал в выборах в ЗакС в 2011 и 2016 годах.

Бороденчик руководит отделением КПРФ в Приморском районе. Муниципальный депутат МО "Коломяги" с 2009 года. Член Союза советских офицеров. В 2007, 2011 и 2016 годах выдвигался в ЗакС. 

Рассудов пришел в политику из бизнеса. До избрания в ЗакС в 2016 году работал в строительном холдинге "Лидер Групп", где с 2015 года был председателем совета директоров. Также занимал должность генерального директора юридической фирма "Райтмарк груп". В Заксобрании входит в состав комитета по законодательству и комиссии по городскому хозяйству. Был одним из четырех депутатов городского парламента, в 2020 году проголосовавших против инициативы об изменении Конституции.

Фото: vk.com/ КПРФ Ленинград


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