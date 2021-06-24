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14:51

СЖ Петербурга выразил озабоченность проверкой СК в отношении журналиста Веснина

фото ЗакС политика СЖ Петербурга выразил озабоченность проверкой СК в отношении журналиста Веснина

Cоюз журналистов Петербурга и Ленобласти выступил с заявлением в связи с проверкой Следственного комитета в отношении заместителя главного редактора "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина по статье о клевете.

В союзе выразили озабоченность в связи с интересом следователей к Веснину. В СЖ считают, что это "имеет мало общего с борьбой за торжество законности", и напомнили о том, что к ответственности до сих пор не привлечен сотрудник полиции, который на акции протеста 23 января ударил ногой в живот Маргариту Юдину.

"Хотя имя этого сотрудника руководству полиции известно, а тяжесть содеянного им несопоставима с "клеветой" по поводу гамбургеров и, в том числе, наносит полиции гораздо больший репутационный ущерб", - отметили в СЖ.

Также члены союза напомнили, что фотографу Георгию Маркову отказали в возбуждении уголовного дела по факту избиения при задержании на акции 31 января, в том числе с применением электрошокера - несмотря на опознавательный жилет сотрудника СМИ.

В начале июня Веснин получил от СК повестку, в которой идет речь о проверке "по факту распространения ложных сведений" в отношении полицейских. По его информации, как только он вернется из отпуска в Петербург, на него могут завести уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ (клевета в отношении неопределенного круга лиц).

В феврале, после акции протеста 31 января, Веснина вызывали на беседу в полицию из-за его рассказа о сотрудниках одного из отделов, которые, со слов очевидцев, якобы могли съесть предназначенную для задержанных еду из ресторана быстрого питания. В МВД это заявление назвали фейком. В конце мая стало известно о проведении проверки и о том, что материалы по ней передали в СК.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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