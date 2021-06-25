Ходорковский считает, что список ЕдРа "от Путина" вредит популярности партии

Политэмигрант и общественный деятель Михаил Ходорковский оценил результаты XX съезда "Единой России", на котором по предложению президента Владимира Путина была утверждена пятерка лидеров федерального списка на думские выборы. По мнению оппозиционера, крайне символично, что партии указывает человек, даже не являющийся ее формальным членом, при этом остается не у дел лидер партии Дмитрий Медведев, в список не попавший. Ходорковский также сделал свои выводы из попадания кандидатур министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в первую пятерку. Особо пристально он рассмотрел персону Шойгу, дочь которой и ее бизнес стали героями новейшего расследования "Открытых медиа".

"Сергей Кужугетович - образцовый единоросс, вот скажите, какие взгляды у Шойгу на социальную политику? А на налогообложение, а на экономику, а на внешнюю торговлю, а на бизнес? <...> Никаких взглядов, кроме поддержки власти, зато такая позиция неплохо монетизируется. <...> Путин как специально предложил во главу списка человека, олицетворяющего основные пороки партии власти. Как будто намекает нам: "Вы знаете, не могу агитировать против ЕдРа прямо, но вы же не будете голосовать за партию с таким первым номером?". Ведь этот первый номер имеет необъяснимые доходы, которые якобы зарабатываются на успешном бизнесе родственников, а еще сейчас будет вводить избирателей в заблуждение", - рассудил в новом ролике Ходорковский.

По словам спикера, введение в заблуждение и "трюк" состоят в том, что в Госдуму Шойгу едва ли собирается, и его место, скорее всего, займут идущие за ним по списку.

Напомним, что 19 июня в федеральную пятерку единороссов, помимо двух министров, попали директор школы "Сириус" Елена Шмелева, глааврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

фото: Михаил Ходорковский / Facebook