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15:26

Жириновский и Слуцкий возглавят федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Жириновский и Слуцкий возглавят федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму

Федеральную часть списка ЛДПР на выборах в Госдуму  возглавят лидер партии Жириновский и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий, список опубликовала фракция в Telegram.

Список утвердили на съезде по итогам голосования делегатов. Третьим номером в списке станет депутат Госдумы Сергей Каргинов, четвертым - глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. 

Пятым номером будет губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что он может уйти в отставку после выборов и стать депутатом Госдумы.

В список ЛДПР также вошли: депутат Госдумы Василий Власов, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, депутаты Госдумы Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, депутат ЗакСа Адыгеи Каплан Панеш и другие.

Ранее вице-спикер Госдумы, сын Жириновского Игорь Лебедев заявил, что не намерен баллотироваться в новый созыв.

Выборы в восьмой созыв Госдумы пройдут 19 сентября 2021 года.

 

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