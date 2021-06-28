Вместо Славы КПСС "Зеленая альтернатива" выдвинет в Госдуму певицу Дайнеко

Рэпер и шоумен Вячеслав Машнов, более известный под сценическими псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, поменял свои планы относительно выдвижения кандидатом в депутаты Государственной думы. Как сообщает URA.ru, 31-летняя знаменитость, первоначально собиравшаяся баллотироваться при поддержке партии "Зеленая альтернатива", в конечном счете не смогла договориться об условиях с политической силой.

"Мы общались с ним, но к взаимопониманию не пришли, поэтому выдвигаться он не будет", — рассказал партийный пресс-секретарь Михаил Гайдай.

Теперь в планы политической организации входит ставка на другую звезду из шоу-бизнеса - победительницу "Фабрики звезд" Викторию Дайнеко. Она должна будет стать лицом всей кампании "Зеленой альтернативы" и получить место в первой пятерки общефедерального списка.

фото: Слава КПСС / YouTube