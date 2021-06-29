18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:11

Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 29 июля

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 29 июля

Приморский районный суд Петербурга 29 июня продлил арест депутату Законодательного собрания Роману Ковалю, обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Коваль останется в СИЗО до 29 июля. 

Суд не принял во внимание доводы защиты о том, что нет оснований полагать, что Коваль попробует скрыться от правосудия. Адвокат Игорь Резонов также сообщил в суде, что отбывать домашний арест депутат сможет в квартире матери, что сильно, по его мнению, облегчит рассмотрение дела. 

— Домашний арест ничем не отличается от заключения под стражу, кроме местонахождения, — заявил Коваль в суде. 

Депутат Заксобрания от "Единой России" Роман Коваль был задержан 30 июля 2020 года, в тот же день был задержан его бывший помощник Андрей Гришин. Позже Ковалю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Его бывший помощник обвиняется в посредничестве — сегодня ему продлили домашний арест на месяц

По версии следствия, Коваль якобы мог использовать так называемую депутатскую поправку в бюджет для того, чтобы городские больницы и роддома заключали контракты с организациями бизнесмена Михаила Лихолетова, который проходит по этому делу свидетелем. Следователи считают, что за все время такого сотрудничества депутат якобы мог получить частями более 16,9 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7.

текст: Константин Леньков


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:26 КГИОП и КИО заняты судьбой руин дворца Александра I, находящихся на частной территории

19:59 Роспотребнадзор: Петербуржцы все тяжелее переносят коронавирус

19:36 Рыбаков потребовал от генпрокурора наказать ответственных за проведение "Алых парусов"

19:33 Из бюджета Петербурга снова выделят деньги на закупку техники для "культурных" онлайн-трансляций

18:46 "Навальниста", получившего срок из-за клипа Rammstein, перевели в медучреждение

18:21 Ректоры Петербурга рекомендовали позволить посещать занятия привитым студентам

18:11 Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 29 июля

17:52 Политолог Рогов отметил противоречивую концепцию выборов в ГД

17:29 Мундеп и атаман вошли в список Партии Социальной защиты на выборах в ЗакС

17:21 В Роспотребнадзоре назвали число заболевших петербуржцев, ранее привитых от коронавируса

16:51 Попова подтвердила завоз в РФ "индийского" штамма и просит запретить массовые мероприятия

16:35 В Москве закончили допрашивать журналистов "Проекта"

16:10 Жданова объявили в международный розыск из-за злостного неисполнения решения суда

15:43 Экс-помощнику депутата Коваля продлили домашний арест на месяц

15:40 Горсуд принял иск защитников ВНИИБ, добивающихся признания здания памятником

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru