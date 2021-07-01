Миронов заявил о поддержке администрации президента на конференции справедливороссов

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, выступая 1 июля на конференции петербургского отделения партии, пообещал, что справедливороссы никому не позволят украсть голоса на выборах в Госдуму.

Он отметил, что наблюдатели СРЗП впервые будут присутствовать на всех избирательных округах страны.

- На нашей стороне будет не только ЦИК, но и администрация президента, - отметил Миронов.

По его словам, АП не принципиально, какая партия победит. Главное - легитимность.

- Белорусского варианта никто не хочет, - добавил Миронов.

Главной задачей перед партийцами, отметил лидер справороссов, будет мобилизация на избирательные участки граждан, которые никогда в жизни не голосовали.

- Никогда за всю историю нашей партии не было для нас такой позитивной ситуации, которая складывается в эту кампанию. Не использовать её было бы преступлением, - заявил Миронов.

В первую тройку на выборах в ЗакС войдут Марина Шишкина, Олег Нилов и Елена Драпеко. Шишкина при этом не будет выдвигаться по одномандатному округу.

Сергей Еремеев