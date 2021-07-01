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Новости 15:09

Миронов заявил о поддержке администрации президента на конференции справедливороссов

фото ЗакС политика Миронов заявил о поддержке администрации президента на конференции справедливороссов

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, выступая 1 июля на конференции петербургского отделения партии, пообещал, что справедливороссы никому не позволят украсть голоса на выборах в Госдуму. 

Он отметил, что наблюдатели СРЗП впервые будут присутствовать на всех избирательных округах страны.

- На нашей стороне будет не только ЦИК, но и администрация президента, - отметил Миронов. 

По его словам, АП не принципиально, какая партия победит. Главное - легитимность. 

- Белорусского варианта никто не хочет, - добавил Миронов. 

Главной задачей перед партийцами, отметил лидер справороссов, будет мобилизация на избирательные участки граждан, которые никогда в жизни не голосовали. 

- Никогда за всю историю нашей партии не было для нас такой позитивной ситуации, которая складывается в эту кампанию. Не использовать её было бы преступлением, - заявил Миронов. 

В первую тройку на выборах в ЗакС войдут Марина Шишкина, Олег Нилов и Елена Драпеко. Шишкина при этом не будет выдвигаться по одномандатному округу.

Сергей Еремеев

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