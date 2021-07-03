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Новости 11:47

"Яблоко" решило включить в состав федерального списка в ГД только Рыбакова

фото ЗакС политика "Яблоко" решило включить в состав федерального списка в ГД только Рыбакова

На проходящем в Москве съезде "Яблока" основатель партии Григорий Явлинский объявил о том, что на выборы в Государственную думу федеральный список будет состоять из одного человека - председателя Николая Рыбакова. Объясняется это желанием уйти от привилегий и ситуации, когда тот или иной "яблочник" получает шанс стать депутатом автоматически.

"Теперь нет привилегированного класса в партии. Второй принцип: лидеры региональных групп - исключительно молодые люди. Средний возраст меньше 40 лет. Мы хотим сформировать принципиально новую фракцию в Госдуме - из молодых людей с хорошим образованием, которые хотят заниматься политикой", - произнес Явлинский.

В таком случае, подчеркнул идеолог "Яблока", его однопартийцев невозможно будет обвинить в событиях 1990-х годов, каковые обвинения ему до сих пор приходится выслушивать в адрес коллег.

В состав общефедерального списка вошли 310 человек. Одномандатников набралось 154. Рыбаков подчеркнул, что партия выдвигает вдвое больше женщин, чем на прошлые думские выборы.

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Рыбаков Николай Игоревич 
Явлинский Григорий Алексеевич 

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