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Новости 15:52

"Фонтанка": Вице-губернатор Эргашев досрочно вернулся на работу из отпуска

фото ЗакС политика "Фонтанка": Вице-губернатор Эргашев досрочно вернулся на работу из отпуска

Вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Олег Эргашев досрочно вернулся на работу в Смольный, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, с вице-губернатора Александра Бельского сняли обязанности по сфере здравоохранения, "так как Эргашев вышел из отпуска". Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, в середине июня Эргашев ушел в отпуск на месяц. Случилось это на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге: тогда ежедневно регистрировалось по 800-900 новых случаев заражения, к 5 июля этот показатель вырос до 1,8 тысяч. Источники предполагали, что чиновник может уже не вернуться на работу, но подтверждения эта информация не нашла.

 

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Упоминаемые персоны
Эргашев Олег Николаевич

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