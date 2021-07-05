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Мосгорсуд оставил Фургала в СИЗО до середины осени

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил Фургала в СИЗО до середины осени

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу еще на три месяца, передает "Интерфакс".

Пока Фургал останется в СИЗО до 7 октября. 

В феврале Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

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