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Новости 12:12

Фатьянова подала документы на выборы в ЗакС

фото ЗакС политика Фатьянова подала документы на выборы в ЗакС

Экс-глава петербургского штаба Навального* Ирина Фатьянова 6 июля подала документы в ТИК №18 для участия в выборах в Законодательное собрание, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Сотрудники избирательной комиссии были очень вежливые: озвучили все мои права, приняли все документы, — рассказала потенциальная кандидатка.

Фатьянова будет выдвигаться в Заксобрание по 3-му избирательному округу, в который входит Петроградский район и часть Приморского. Документы на участие в выборах по этому округу уже подала Марина Лыбанева, дочь председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, который представляет 3-й округ в городском парламенте с 2007 года.  

Чтобы попасть в бюллетень, Фатьяновой необходимо собрать 4 тысячи подписей. Напомним, "Яблоко" не стало включать активистку в свои списки, несмотря на рекомендации федерального бюро.

 

*Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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