"Зелёные" не стали комментировать информацию о выдвижении Вишневского против Вишневского

В партии "Зелёные" не стали ни опровергать, ни подтверждать ЗАКС.Ру сведения о том, что в Госдуму по 216-му округу Петербурга от них пойдёт практически полный тезка кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского.

Информация об этом появилась вечером 6 июля, вскоре после завершения съезда "Зелёных" по выдвижению своих представителей на выборы. Фотография списка кандидатов, в том числе Бориса Ивановича Вишневского, была опубликована в Telegram-канале "Выборы, всем ЦЫК".

Председатель совета петербургского отделения "Зелёных" Егор Виноградов сначала согласился предоставить перечень кандидатов ЗАКС.Ру, однако позже сообщил, что это невозможно.

— Подобная информация будет доступна только после подачи списков кандидатов в избирком, — добавил он.

По словам Виноградова, "во избежание провокаций" имена партийцев будут представляться только после официального запроса СМИ. Собеседник не дал прямой ответ на вопрос, является ли провокацией фото в канале "Выборы, всем ЦЫК".

Вместе с тем Виноградов отметил, что думские кандидаты-одномандатники были предложены центром, а не региональным отделением.

Один из общефедеральных лидеров "Зелёных" Анатолий Панфилов сообщил ЗАКС.Ру, что не располагает информацией о кандидатах партии. Он объяснил, что над этим вопросом работали другие люди.

Телефоны пресс-службы партии 6 и 7 июля были недоступны.

Напомним, "Зелёные" уже выставляли однофамильца против известного кандидата во время электоральной кампании. На думских выборах 2016 года по округу Оксаны Дмитриевой из Партии роста они выставили Олесю Дмитриеву.