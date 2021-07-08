Петербургский "яблочник" просит Явлинского "прекратить наносить ущерб партии" из-за обращения к "навальнистам"

Помощник депутата МО "Московская застава", член регионального отделения "Яблока" Александр Гребенко обратился к лидеру партии Григорию Явлинскому с призывом прекратить дискредитировать политическую силу. Документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Поводом для воззвания Гребенко послужило сделанное в ходе съезда партии заявление Явлинского, в котором он попросил сторонников Алексея Навального не голосовать за них на грядущих осенних выборах в Госдуму, так как "у нас принципиально другая политика".

"Согласно уставу партии её члены обязаны не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана партия. В то же время кандидаты от партии обязуются агитировать за партию в своих публичных выступлениях. Вы же, наоборот, от имени партии призываете за неё не голосовать. Я считаю это недопустимым в период избирательной кампании и призываю вас прекратить наносить политический ущерб партии", - обратился к Явлинскому Гребенко.

Следует напомнить, что минувшей зимой, незадолго после масштабных несанкционированных акций протеста, Явлинский напечатал большую статью под названием "Без путинизма и популизма", в которой осудил методы политической работы Навального и его сторонников. Лидер "Яблока", среди прочего, утверждал, что в митинги их организаторами вовлекаются несовершеннолетние. С критикой статьи впоследствии выступило петербургское молодежное крыло "Яблока".

Фото: Михаил Масленников