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Новости 16:33

Адвокат Резника обжалует отказ следователя пустить депутата к нотариусу  

фото ЗакС политика Адвокат Резника обжалует отказ следователя пустить депутата к нотариусу  

Участники предвыборной кампании депутата Заксобрания Максима Резника готовят жалобу на отказ следователя допустить к Резнику нотариуса, чтобы подготовить документы для участия в выборах. Адвокат депутата намерен обжаловать решение следователя в Октябрьском районном суде 9 июля, сообщила ЗАКС.Ру координатор предвыборного штаба политика Анастасия Родина. 

- Следователь проигнорировал постановление Конституционного суда, на которое мы ссылались. Вообще никак не прокомментировал. В его ответе было написано, что Максим Львович находится под домашним арестом, ему запрещено выходить из дома, поэтому нет, вы не можете выйти из дома, - рассказала Родина.

В декабре 2015 года Конституционный суд постановил, что лица, находящиеся под домашним арестом имеют право подать документы для участия в выборах через нотариуса. 

Анастасия Родина рассказала, что команда Резника планирует подать обращения и в другие ведомства: начальнику Следственного комитета и прокурору. Они также подадут следователю повторное ходатайство о допуске нотариуса. 

Депутат ЗакСа Максим Резник стал фигурантом уголовного дела по делу о наркотиках.  Следствие считает, что Резник якобы мог приобрести 18,2 грамма наркотического вещества для личного употребления. В июне Октябрьский районный суд отправил депутата под домашний арест на два месяца. 

Константин Леньков

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