Родственница депутата Госдумы Пайкина пошла на выборы в МО "Ланское"

Документы на участие в дополнительных выборах в МО "Ланское" подала невестка депутата Госдумы Бориса Пайкина (ЛДПР) Элина Пайкина. Информация об этом появилась на сайте Горизбиркома.

Выдвинутая ЛДПР кандидатка указала, что работает администратором в торгово-развлекательном комплексе "Пять Озер". Это филиал Fort Group, партнером которого в 2013-2017 годах был Борис Пайкин.

Отметим, что по округу № 13 в Заксобрание партия выставила заместителя координатора своего петербургского отделения Станислава Пайкина, который приходится депутату Госдумы племянником. Сам Борис Пайкин пойдет на думские выборы по региональному списку в Москве.