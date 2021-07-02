Депутаты, актер и сын против матери: ЛДПР выбрали своих кандидатов в ЗакС

фото пресс-службы ЛДПР

Представители ЛДПР в Петербурге определили своих кандидатов на выборах в Законодательное собрание города. В список вошли действующие депутаты городского парламента от партии и руководители регионального отделения. Компанию им составят муниципальные депутаты и актер-писатель. ЗАКС.Ру рассказывает, кто представит ЛДПР на выборах в петербургский парламент.

Один актер и много депутатов

Лидером общегородского списка партии на выборах в петербургский парламент стал Владимир Жириновский. Второе место получил глава регионального отделения Юрий Ломакин, третье место - руководитель фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин. Ломакин в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что Жириновский регулярно возглавляет списки в региональные парламенты.

- Всегда он возглавляет список как паровоз, как локомотив нашего движения, - рассказал руководитель ЛДПР в Петербурге.

Сам Ломакин выдвинут еще по избирательному округу №11 в ЗакС и планирует участвовать в выборах в Государственную Думу по 218-му округу от Петербурга. По его словам, он намерен сконцентрироваться все же на выборах в городской парламент:

- На петербургский парламент больше [нацелен]. Совмещать трудно. Но, с другой стороны, это тоже некое доверие, которое я с честью буду оправдывать.

Ломакин выдвигался в ЗакС по региональной группе от ЛДПР в 2016 году, но в парламент не прошел. В том же году он пытался стать муниципальным депутатом МО "Поселок Саперный". Главой регионального отделения партии Ломакин стал в 2019 году, когда депутат от ЛДПР Олег Капитанов решил сменить парламентскую трибуну на кресло главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

В ЗакСе место Капитанова занял Павел Иткин, который в 2016 году пройти в парламент не смог. В 2021 году партия его выдвинула не только в списке, но и по одномандатному округу №18 в ЗакС, и по округу №212 в Госдуму.

- С точки зрения амбиций и возможностей Госдума - поинтереснее. Но с другой стороны, есть много работы в городе, в городе работа понятнее, - говорил Иткин о своих приоритетах ранее.

Остальные два депутата ЛДПР в ЗакСе тоже выдвинуты на новые выборы. Самый молодой городской парламентарий и бывший футболист Виктор Сысоев должен пойти по округу №22 и в той же региональной группе. Сейчас эту территорию в ЗакСе представляет депутат "Единой России" Любовь Егорова - мать Сысоева. Ее же партия власти намерена снова выставить по округу.

Депутат "жириновцев" Максим Яковлев выбран для выдвижения по округу №15 и региональной группе №21. Ранее он был руководителем петербургского отделения ЛДПР, а в 2011 году впервые избрался в Законодательное собрание.

Заместитель координатора петербургского отделения и депутат МО "№65" Станислав Пайкин выбран для выдвижения по округу №13 и в региональной группе по этой же территории, а другой замкоординатора, Максим Стецура, возглавил региональную группу №15 (в Госдуму пойдет по округу №211).

Не обошлось в списках ЛДПР без "звезд". Актер театра "Русская антреприза" Илья Мозговой пойдет от партии по округу №1. В 2019 году он пытался пройти от ЛДПР в МО "Измайловское". Избирком муниципалитета зарегистрировал Мозгового как кандидата, но после изменил свое решение. Под впечатлением от муниципальных выборов в Петербурге актер написал книгу "Путь депурая".

В разговоре с ЗАКС.Ру Мозговой рассказал, что программу свою пишет сам. В ней он выделил три основных направления.

- Программа есть, на основе каких-то своих личных желаний, стремлений и того, как я вижу всё. Основные три направления для меня - это дети, город и искусство, - сказал актер.

В частности, он хочет бороться с неравенством среди учеников в школах, когда ребенка могут угнетать из-за плохого материального положения его семьи. Мозговой сообщил, что желает ввести в начальных классах петербургских школ бесплатную форму. Это могло бы и поддержать петербургских производителей одежды, считает актер. Он признался, что пока с юристами вопрос не обсуждался - все на стадии идеи.

Активные муниципалы

Вошли в список ЛДПР действующие и бывшие муниципальные депутаты. Среди них бывшая муниципальный депутат МО "Литейный округ" Екатерина Лебедева, которая пойдет в ЗакС по округу №2, а в Госдуму по округу №216. Она выдвигалась на муниципальных выборах и в 2019 году. В тот год вместе с другим мундепом МО "Семеновский" Александром Дунюшиным (сейчас идет на выборы в ЗакС от "Новых людей" по округу №1) она организовала Альянс независимых депутатов, но организация развитие не получила. В январе 2020 года ЛДПР выдвигало Лебедеву на пост уполномоченной по правам ребенка в Петербурге.

Бывшая мундеп МО "Васильевский" Анна Замараева представит ЛДПР в округе №12. Сейчас она ведет активную общественную работу: участвовала в ночной инспекции магазинов и баров на Думской улице и предложила регламентировать правила передвижения электросамокатов по улицам. Сейчас экс-мундеп возглавляет комитет по борьбе с коррупцией при петербургском отделении партии ЛДПР. С антикоррупционной повесткой Замараева решила идти в ЗакС, как она сама написала на своей странице в Facebook:

"Я видела, как власть неэффективно тратила наши с Вами ресурсы на малопонятные нам проекты, видела результаты жадности, халатности и коррупции властей. Коррупция паразитирует и ворует перспективу у будущих поколений, воры крадут не просто деньги, они крадут у нас, у молодых, будущее, мечту и надежду на счастье. Я не могу закрывать глаза на то, как у нас воруют деньги, а у молодежи - шанс на благополучную жизнь. Я хочу остановить и прекратить эту порочную практику и застой в нашей жизни!"

Экс-мундеп МО №65 Андрей Незабудкин пойдет по округу №25 (в Госдуму пойдет по округу №217). В 2016 году он выдвигался в депутаты ЗакСа. Тогда же Незабудкин был ресторатором, в 2017 году экс-мундеп рассказал о рейдорском захвате его бизнеса.

В округе №4 ЛДПР решила выдвинуть главу муниципального образования "Остров Декабристов" Ольгу Семенову (ранее - Погосян). В 2019 году Семенова-Погосян прошла в состав муниципального совета и возглавила его. В 2020 году представители партии "Яблоко" добились в суде отмены решения об избрании Семеновой-Погосян: вместо неё и кандидатки от ЛДПР Анастасии Давыдовой депутатами признаны "яблочники" Алексей Захаров и Наталия Невзорова. Большинство в совете получили оппозиционеры и выбрали нового главу, но Семенова-Погосян на это не согласилась. Споры о том, может ли она оставаться главой муниципалитета при потере мандата, уже несколько месяцев продолжаются в судах, но в ЕГРЮЛ главой значится Погосян.

В Законодательное собрание от ЛДПР по одномандатным округам также пойдут:

Округ № 3 - Станислав Стрелков

Округ № 5 - Егор Тратников

Округ № 6 - Михаил Тихонов

Округ № 7 - Ольга Котельникова

Округ № 8 - Диана Тукаева-Морозова

Округ № 9 - Александр Кольцов

Округ № 10 - Алексей Горланов

Округ № 14 - Дмитрий Нестеров

Округ № 16 - Наталья Перевозчикова

Округ № 17 - Михаил Круглов

Округ № 19 - Евгений Орлов

Округ № 20 - Антон Шульгин

Округ № 21 - Андрей Малков

Округ № 23 - Сергей Котельников

Округ № 24 - Елена Рутковская

Координатор петербургского отделения ЛДПР Ломакин в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что партия собрала сильную команду для выдвижения в городской парламент.

- Наши кандидаты - это опытные люди, это члены партии, безусловно, ни один год. Обладают познаниями, пониманием общей программы партии, - сказал Ломакин.

По его словам, в этом году реготделение сформировало свою собственную программу - "ЛДПР за тех, кто любит Петербург". Это значит, что партия за всех жителей - потому что не любить Петербург невозможно, считает Ломакин.

Всех кандидатов по одномандатным округам можно посмотреть на специальной карте от ЗАКС.Ру.

София Саттарова