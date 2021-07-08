Руководство МО "Автово" намерено переизбраться в местный совет

"Справедливая Россия - За правду" на конференции 8 июля решила выдвинуть на выборы в местный совет МО "Автово" главу муниципалитета Геннадия Трусканова и его заместителя Илью Шмакова, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

По словам руководителя отделения справороссов в Петербурге Марины Шишкиной, остальная команда кандидатов обновилась на 50% по сравнению с прошлыми выборами.

"В ней молодые и энергичные жители муниципалитета, а еще те, чья профессиональная или общественная деятельность связаны с Кировским районом", - написала Шишкина в своем Telegram-канале.

Трусканов работает в местном совете МО "Автово" с 1998 года. С 2000 года руководит муниципалитетом. Шмаков стал депутатом МО "Автово" в 2011 году, а через пять лет переизбрался в совет.

Местные выборы состоятся в единые дни голосования 17-19 сентября.