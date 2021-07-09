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Выборы 2021

Новости 12:01

Соратник экс-депутата Салаева выдвинулся в ЗакС по округу № 22

фото ЗакС политика Соратник экс-депутата Салаева выдвинулся в ЗакС по округу № 22

На выборы в Заксобрание Петербурга самовыдвиженцем пошел генеральный директор "Института экономики и законодательства" Олег Сопов. Президент этого института - бывший депутат ЗакСа Александр Салаев.

Запомнившийся систематическими пропусками заседаний пятого созыва парламента Салаев тоже решил пойти на новые выборы. Ранее он заявился кандидатом-самовыдвиженцем по округу № 15. Сопов выдвинулся по соседнему округу № 22. Обе избирательные территории объединяют муниципалитеты Фрунзенского и Невского районов.

По округу № 22 "Единая Россия" планирует выставить депутата ЗакСа Любовь Егорову, а ЛДПР будет представлять ее сын, тоже депутат Виктор Сысоев. Партия роста выдвинула руководителя своего петербургского отделения, главу МО № 72 Павла Швеца, КПРФ - следователя Ивана Гудина. О других кандидатах можно узнать на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.

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