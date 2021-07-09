Гудков: Режим мстит уже не из соображений политической целесообразности

Эмигрировавший политик Дмитрий Гудков проанализировал новости уходящей недели, придя к выводу, что действия российских силовиков приобрели невынужденный, нарочито, с его точки зрения, издевательский характер. На эту мысль его навели аресты участников панк-коллектива Pussy Riot, которые получают по несколько административных сроков подряд без веской на то причины.

"К ним просто подходят на улице, хватают и тащат в полицию, а потом в суд. В протоколах пишут "матерился, не повиновался". <...> Держать людей за решеткой так можно бесконечно — по выдуманным обвинениям выпуская на минуту за ворота тюрьмы — и затаскивая обратно. Вот такие матерщинники — что ж поделать, вы же понимаете", - написал Гудков в своих соцсетях.

Политик напомнил, что похожим образом поступали с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы летом 2019 года, в том числе с ним лично, но тогда в действиях властей он усматривал хоть какой-то рациональный мотив. Разница для Гудкова состоит в том, что нынешний российский политический режим, по его словам, "мстит" ему, Максиму Резнику и Андрею Пивоварову по политическим мотивам и спасаясь от конкурентов, а людям вроде участников Pussy Riot - просто так, "потому что может издеваться".

"Как маньяк с ножом, который кидается на людей не потому, что они ему чем-то помешали, а потому что маньяк. Вот только у нашего нож на законных основаниях: выдан Росгвардией вместе с дубинкой, водометом, газовыми баллончиками, пулеметами и что там у них еще есть", - заключил политик.