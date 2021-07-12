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"Беглов продолжает политику лжи": "Яблоко" ответило на критику губернатора

фото ЗакС политика "Беглов продолжает политику лжи": "Яблоко" ответило на критику губернатора

Партия "Яблоко" в понедельник, 12 июля, выпустило заявление в ответ на высказывания, которые губернатор Петербурга Александр Беглов сделал на конференции "Единой России" несколькими днями ранее.

Напомним, глава города обвинил оппозиционных депутатов ЗакСа в том, что те голосовали против поправок в городской бюджет 2020 года, вызванных пандемией. Кроме того, он обвинил "яблочников" в популизме. Якобы те вносили на рассмотрение парламента "спекулятивные" законопроекты, а их деятельность запомнилась только выступлениями с трибуны, но не конкретной работой.

"В первые месяцы эпидемии (март – апрель 2020 года), когда администрация города оказалась неспособна эффективно отреагировать на начавшуюся эпидемию и обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, "Яблоко" организовало сбор средств (более 2,6 млн. рублей), на которые были приобретены и переданы в 25 городских больниц и социальных учреждений десятки тысяч масок, защитных костюмов, халатов и перчаток, бахил, респираторов. Это позволило защитить здоровье и жизни сотен медицинских работников", - говорится в ответе "Яблока".

Его авторы напомнили, что лидер фракции "яблочников" в ЗакСе Борис Вишневский неоднократно обращался к главе города с конкретными предложениями по организации медицинской и адресной помощи горожанам в пандемию, но почти все идеи не были воплощены правительством. 

Авторы обращения отметили, что при корректировке бюджета 2020 года были сокращены жилищные программы и расходы на строительство метро, однако увеличились траты на содержание полиции и патриотические мероприятия. "Яблоко" напомнило, что в текущем созыве ее фракция и Вишневский лично внесли 50 законодательных инициатив, однако почти все эти документы были отклонены "Единой Россией".

"Яблоко заявляет, что губернатор Петербурга Александр Беглов,  администрация города и нынешнее большинство депутатов городского парламента, игнорируя нарастающую "третью волну" эпидемии, продолжают политику лжи и дезинформации ради создания иллюзорной картины стабильности. "Яблоко" призывает городские власти и участников выборов не обманывать петербургских избирателей. "Яблоко уверено, что честность – лучшая политика", - говорится в заявлении.

Под документом подписались председатель партии Николай Рыбаков и его заместитель Вишнеский.

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