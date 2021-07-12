Шишлов призвал избиркомы проверять подписи на выборах в ЗакС через автоматизированные системы

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 12 июля направил обращение в Центральную и Санкт-Петербургскую избирательные комиссии с требованием привлечь к проверке подписных листов автоматизированные системы. Он уверен, что такие меры смогут сократить количество фальсификаций на выборах, а также пресечь использование "административного ресурса", сообщается на сайте омбудсмена.

В своем обращении к председателю ЦИК Элле Памфиловой и главе Горизбиркома Наталье Чечиной, Шишлов призывает бороться с фальсификациями всем доступными способами. Например, использовать программно-технический комплекс, который мог бы автоматически выявлять поддельные подписи и не допустить влияния человеческого фактора при проверке подписных листов. Омбудсмен просит Горизбирком применять это оборудование не только на выборах депутатов Государственной думы, как рекомендовал ЦИК, но и на выборах в Законодательное собрание Петербурга.

В обращении Шишлов напомнил о нарушениях на выборах в петербургский парламент 2016 года, когда 96 из 108 кандидатов-самовыдвиженцев получили отказ в регистрации якобы из-за превышенного допустимого процента брака в подписных листах. Тогда ЦИК установил, что часть подписей была забракована неправомерно. Шишлов также упомянул инцидент на выборах губернатора Петербурга 2019 года, когда в администрации Выборгского района обнаружили людей, заполняющих подписные листы за выдвижение Александра Беглова, исполняющего обязанности губернатора в тот момент. Позже Беглов отказался использовать те подписи для своего выдвижения.

Специальное оборудование, которое будет сверять подписи за выдвижение кандидатов на выборы в Государственную думу с помощью нейросети, было представлено главой петербургского избиркома Натальей Чечиной 1 июля. Устройство будет сканировать подписные листы и отправлять полученные данные на сервера Государственной автоматизированной системы "Выборы", где персональные данные будут сверяться с базами МВД и реестром избирателей.

Константин Леньков