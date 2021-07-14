Лидеры "Бездомного дольщика" супруги Головко заявились на выборы в ЗакС

Создатели движения "Бездомный дольшик" Александр и Марина Головко подали документы для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга, следует из информации на сайте Горизбиркома.

Оба решили собирать подписи избирателей и идти самовыдвиженцами от Выборгского района города. Александр Головко заявился по одномандатному округу № 5. Марина - по соседнему округу № 11. Местом своей работы супруги указали центр юридической помощи "Бездомные дольщики".

Александр Головко помимо борьбы с долгостроями участвовал в других протестных акциях. Наиболее заметным был митинг против повышения пенсионного возраста 16 сентября 2018 года. Тогда противники пенсионной реформы были вынуждены объединить свою акцию с мероприятием дольщиков. Головко, будучи ведущим митинга, делал замечания выступавшим политикам и включал между их выходами к микрофону песни финской death metal-группы Children of Bodom.

В 2019 году лидер "Бездомного дольщика" заявлял о намерении участвовать в выборах губернатора Петербурга, однако не смог пройти муниципальный фильтр.