Шишлов обратился в прокуратуру Петербурга из-за жалобы единоросса Бочкова на представителей "Новых людей"

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 14 июля направил обращение прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой проверить сообщение о якобы использовании админресурса при сборе подписей избирателей в Пушкине. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в аппарате омбудсмена.

Ранее уполномоченному пожаловался депутат Заксобрания Петербурга от "Единой России" Юрий Бочков. Он сообщил, что 12 июля на Соборной площади Пушкина проходил сбор подписей граждан в поддержку кандидата от партии "Новые люди" Дмитрия Павлова. Мероприятие, по словам Бочкова, было организовано при участии представителя администрации Пушкинского района.

Петербургский омбудсмен обратил внимание прокуратуры на возможное нарушение регионального законодательства, запрещающего должностным лицам содействовать выдвижению кандидатов, проведению агитационных мероприятий и принуждению граждан к участию в предвыборных мероприятиях.

Отметим, что сам Павлов отверг обвинения и заявил, что и так пользуется большой поддержкой в районе. Подробнее о позициях обеих сторон конфликта читайте в материале ЗАКС.Ру.

В Горизбиркоме ситуацию со сбором подписей в Пушкине планируют обсудить 14 июля в рамках рабочей группы.