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В Петроградском районе к сборщикам подписей за выдвижение Фатьяновой пришла полиция

фото ЗакС политика В Петроградском районе к сборщикам подписей за выдвижение Фатьяновой пришла полиция

Днем 14 июля возле станции метро "Петроградская" неизвестные начали обвинять сборщиков подписей за выдвижение Ирины Фатьяновой в Заксобрание в проведении якобы несогласованного мероприятия. Через некоторое время на место конфликта приехали сотрудники полиции, сообщил ЗАКС.Ру начальник предвыборного штаба Фатьяновой Илья Любимов. 

К волонтерам подошла семейная пара с ребенком, которая начала высказывать претензии в адрес двух сборщиков. На замечания о том, что их деятельность легальна, обеспокоенный гражданин не реагировал. 

- Мужчина стал громко орать на нашу сборщицу, говорить, что он за "Единую Россию", что мы продаем Россию, Майдан, экстремисты, что сборщицы находятся тут незаконно…,  - передает Любимов. 

Позже на место конфликта прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские переписали паспортные данные представителей Фатьяновой. По словам Любимова, сотрудники полиции начали требовать убрать стол из-за отсутствия согласования с местной администрацией. Вопросов к стойке с плакатом у сотрудников полиции не возникло. После того, как сборщики сложили стол, сотрудники полиции несколько минут общались с семейной парой, после чего уехали. Начальник предвыборного штаба отметил, что все агитационные материалы сборщиков оформлены в соответствии с законодательством о выборах. 

Сторонница политика Алексея Навального Фатьянова участвует в выборах в Законодательное собрание по 3-му избирательному округу, куда входит Петроградский район и часть Приморского. Сейчас Фатьянова ведет активную кампанию по сбору подписей. Ранее федеральное бюро партии "Яблоко" рекомендовало Фатьянову к выдвижению, но на партийном съезде ее не оказалось в списках. Вместо нее по 3-му округу "Яблоко" выдвинуло адвоката Ксению Михайлову. 

Константин Леньков / фото предоставлено Ириной Фатьяновой

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