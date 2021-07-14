           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:55

Апелляция по мере пресечения для Максима Резника состоится 4 августа

фото ЗакС политика Апелляция по мере пресечения для Максима Резника состоится 4 августа

В Петербурге суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную для депутата Законодательного собрания Максима Резника, 4 августа, оповестили соратники парламентария в его предвыборном Telegram-канале.

С 18 июня, напомним, народный избранник пребывает под домашним арестом.

"Судья посчитала, что только так депутат в разгар собственной избирательной кампании не сбежит из страны и не станет давить на следствие. Мы немедленно подали апелляционную жалобу на это очевидно абсурдное решение районного суда, а сегодня узнали, что городской суд рассмотрит ее 4 августа — на следующий день после окончания срока подачи документов в избирательную комиссию", - негодуют сторонники Резника.

Ранее следователь отказал парламентарию в посещении нотариуса, невзирая на постановление Конституционного суда от 2015 года, что домашний арест не должен ограничивать право гражданина выдвигаться в органы государственной власти и кандидату должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами нотариуса. 

Как полагают в СК, депутат якобы мог приобрести 18,2 грамма растительного наркотика для личного употребления, что привело к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). 

Сам Резник и его соратники считают дело сфабрикованным.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости14 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru