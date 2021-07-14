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Новости 17:01

В Горизбиркоме решили подробнее изучить жалобу Бочкова на представителей "Новых людей"

фото ЗакС политика В Горизбиркоме решили подробнее изучить жалобу Бочкова на представителей "Новых людей"

Члену Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олегу Зацепе поручили провести административное расследование инцидента в городе Пушкин, где, как утверждает депутат ЗакСа Юрий Бочков ("Единая Россия"), использовали админресурс при сборе подписей за кандидата от "Новых людей" Дмитрия Павлова.

Рабочая группа Горизбиркома рассматривала жалобу единоросса в среду, 14 июля.

- Решения пока еще нет, - сообщил ЗАКС.Ру Бочков. - Они будут еще дополнительно собираться. Рабочая группа выслушала меня как заявителя, представителя районной администрации, свидетелей. Они ознакомились с большим объемом предоставленных материалов, взяли письменные объяснения у свидетелей. 

Единоросс заявил, что при необходимости готов привести новых свидетелей. Он рассказал, что в его приемную обратились более 10 граждан, видевших, как осуществляется сбор подписей. 

- Рабочая группа удалилась на обсуждение материалов, - добавил депутат. - Объем материалов большой, они были этому крайне удивлены. Мы предоставили фотофиксацию, видеоматериалы, на которых запечатлены различные сотрудники различных учреждений.  

Напомним, Бочков заявил, что подписи за Павлова, конкурирующего с ним в 24-м округе ЗакСа, якобы помогает собирать администрация Пушкинского района. Депутат лично посетил мероприятие по сбору подписей, которое проходило 12 июля на Соборной площади. Судя по видеозаписи, попавшей в соцсети и Telegram-каналы, он узнал там нескольких присутствовавших людей. Позже единоросс рассказал, что это были сотрудники подведомственных администрации учреждений. 

Павлов отрицает обвинения. Ранее он заявил ЗАКС.Ру, что, будучи муниципальным депутатом Пушкина, и так пользуется поддержкой граждан. По его словам, районная администрация, напротив, согласовала только шесть пикетов по сбору подписей из десяти заявленных.

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