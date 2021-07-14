Избирательные отпуска

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На время избирательной кампании в отпуск должны уйти несколько кандидатов-чиновников, согласно требованию закона о выборах. Правда, не все считают нужным это сделать. Работу может продолжить только вице-губернатор Александр Бельский, курирующий внутреннюю политику Петербурга.

Из федерального законодательства о выборах следует, что ряд чиновников должны уйти в отпуск, если решили принять участие в выборах. Приостановить работу они обязаны после официальной регистрации в качестве кандидата.

"Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации", - сказано в ч.2 ст.40 67-ФЗ.

Продолжать работу при выдвижении могут замещающие муниципальную или государственную должность люди, отметил в разговоре с ЗАКС.Ру член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский:

- Муниципальный служащий обязан уйти в отпуск, лицо, замещающее муниципальную должность - не обязано. Депутат Законодательного собрания - не обязан, глава муниципального образования - не обязан, глава местной администрации муниципального образования - обязан, и так далее. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, в отпуск уходить не обязаны, но, при этом, они не имеют права использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Кто к какой категории относится, описано в реестре госдолжностей Петербурга. Согласно документу, вице-губернаторы замещают государственные должности, а руководители комитетов и районных администраций - государственные служащие. Это в разговоре с ЗАКС.Ру отметил и глава фракции "Единой России" в ЗакСе Александр Тетердинко. Он уточнил, что зарегистрированный в качестве кандидата вице-губернатор может не уходить в отпуск. Глава какого-либо комитета или администрации района при выдвижении должен будет на время приостановить свою работу, добавил Тетердинко.

Ранее "Единая Россия" определила кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Среди потенциальных выдвиженцев есть несколько чиновников. В частности, руководитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков (округ №2), глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец (округ №11). Вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский вошел в общегородской список партии. В Государственную Думу "Единая Россия" тоже решила выдвинуть одного чиновника - по Северо-Западному округу №215 пойдет глава Приморского района Николай Цед.

Также единороссы намерены отправить на выборы по округу №3 начальника управления материально-технического обеспечения аппарата Законодательного собрания Петербурга Алену Кукушкину. "Начальник управления Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга" тоже значится в реестре как "государственный служащий" - придется приостановить профессиональную деятельность.

Руководитель администрации Выборгского района Гарнец в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что собирается отойти от работы после подачи документов.

- Я буду, конечно, уходить в отпуск, по закону. Как только я зарегистрируюсь, в течение пяти дней я обязан уйти в отпуск, - сказал Гарнец.

Он напомнил, что подача документов открыта до 3 августа. Принести свои бумаги о выдвижении глава района намерен "в любое удобное" для него время.

Глава комитета по соцполитике Ржаненков закон трактует иначе. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что пока не принял окончательного решения идти на выборы. Если же и пойдет, то должностью свою оставлять не планирует, сказал Ржаненков:

- Продолжаю работать и, в любом случае, если и будет какая-то ситуация, буду продолжать работать. <...> Я не имею права заниматься выборной кампанией на рабочем месте, чем я и не собираюсь заниматься. - заявил Алесандр Ржаненков.

В законе о выборах приведен список того, что не позволяется делать кандидату-чиновнику. В частности, использовать рабочее место для какой-либо деятельности по выдвижению, использовать служебный телефон для аналогичных целей и другое (п.5 ст.40 67-ФЗ).

- Использование, допустим, транспортных средств, принадлежащих государству. Как правило, если у нас баллотируется чиновник, которому положена персональная машина, когда он зарегистрирован кандидатом, ушел в отпуск, он уже на служебной машине не ездит, а ездит на Gett или Uber, - рассказал член ГИК Краснянский.

По его словам, при нарушении закона возможна отмена регистрации в качестве кандидата или отказ в ней. Внимательно к этому положению придется отнестись вице-губернатору Бельскому. В отпуск ему идти не обязательно, но соблюдать остальные запреты все же стоит.

Бельский курирует внутреннюю политику. В его ведении находится комитет территориального развития, который занимается помощью избиркомам во время выборов.

ЗАКС.Ру не удалось связаться с Бельским и узнать, не считает ли он свое выдвижение и курирование помощи избиркомам потенциальным конфликтом интересов. Член ГИК Краснянский в разговоре с изданием отметил, что организацией выборов все же занимается Санкт-Петербургская избирательная комиссия, а не Бельский.

- У нас за проведение выборов отвечает Санкт-Петербургская избирательная комиссия, ну и, естественно, территориальные, окружные, участковые комиссии - это те, кто отвечает за подготовку и проведение выборов. Органы исполнительной власти обязаны оказывать нам содействие, чтобы мы эту подготовку надлежащим образом осуществили, - сказал Дмитрий Краснянский.

В основном, исполнительная власть помогает в материально-техническом плане, отметил член ГИК. По его мнению, некорректно говорить, что кто-то из вице-губернаторов отвечает за выборы. На вопрос, возможен ли у Бельского конфликта интересов, Краснянский заявил, что с начала кампании не видел ни одного вице-губернатора в стенах Горизбиркома.

София Саттарова