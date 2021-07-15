Сборщиков подписей за самовыдвиженца Федосеева снова задержала полиция

Трех сборщиков подписей за выдвижение в депутаты Законодательного собрания по округу № 17 Саввы Федосеева задержали сотрудники полиции, сообщил потенциальный кандидат ЗАКС.Ру. По его словам, сейчас юношей везут в 64 отдел полиции в Кировском районе. Среди задержанных – Иван Пантилеев, Денис Ойхберг и Евгений Вишняков.

Федосеев уточнил, что пока не знает причину задержания сборщиков. Он добавил, что сейчас направляется к ним в отдел полиции.

- Я полагаю, что, как и по вчерашней ситуации, [причина задержания] якобы незаконная агитация. У них есть только мой бейджик с информацией, что я собираю подписи, мои имя и фамилия, телефон, у них были в руках планшеты с подписными листами, с листовками агитации и как раз стикеры, за которые с нас вчера, так сказать, спросили, - рассказал Федосеев.

Напомним, 14 июля полиция задержала двух сборщиков подписей за Федосеева. Их отпустили без протоколов, но сняли отпечатки пальцев. Претензии полицейские предъявляли и к сборщикам подписей других самовыдвиженцев, подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова