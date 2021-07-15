           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15 июля, 19:04

Сборщиков подписей за самовыдвиженца Федосеева снова задержала полиция

фото ЗакС политика Сборщиков подписей за самовыдвиженца Федосеева снова задержала полиция

Трех сборщиков подписей за выдвижение в депутаты Законодательного собрания по округу № 17 Саввы Федосеева задержали сотрудники полиции, сообщил потенциальный кандидат ЗАКС.Ру. По его словам, сейчас юношей везут в 64 отдел полиции в Кировском районе. Среди задержанных – Иван Пантилеев, Денис Ойхберг и Евгений Вишняков.

Федосеев уточнил, что пока не знает причину задержания сборщиков. Он добавил, что сейчас направляется к ним в отдел полиции.

- Я полагаю, что, как и по вчерашней ситуации, [причина задержания] якобы незаконная агитация. У них есть только мой бейджик с информацией, что я собираю подписи, мои имя и фамилия, телефон, у них были в руках планшеты с подписными листами, с листовками агитации и как раз стикеры, за которые с нас вчера, так сказать, спросили, - рассказал Федосеев.

Напомним, 14 июля полиция задержала двух сборщиков подписей за Федосеева. Их отпустили без протоколов, но сняли отпечатки пальцев. Претензии полицейские предъявляли и к сборщикам подписей других самовыдвиженцев, подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru