Вишневский попросил Главк не мешать собирать подписи его сопернице по выборам

Депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский 16 июля направил обращение начальнику регионального управления МВД Роману Плугину с просьбой дать указание полиции прекратить препятствовать сбору подписей кандидатов в депутаты ЗакСа.

Среди самовыдвиженцев, сборщики которых столкнулись с проблемами, "яблочник" назвал свою потенциальную соперницу по выборам в Центральном районе либертарианку Марину Мацапулину. Кроме того, Вишневский упомянул соратницу Алексея Навального Ирину Фатьянову, которая выдвигается по Петроградской стороне, и националиста Савву Федосеева, собирающего подписи в Кировском районе городе.

Напомним, полицейские в течение двух дней по разным поводам предъявляла претензии их сборщикам, некоторых волонтеров задерживали. Подробнее о проблеме читайте в материале ЗАКС.Ру.