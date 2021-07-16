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Вишневский попросил Главк не мешать собирать подписи его сопернице по выборам

фото ЗакС политика Вишневский попросил Главк не мешать собирать подписи его сопернице по выборам

Депутат Заксобрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский 16 июля направил обращение начальнику регионального управления МВД Роману Плугину с просьбой дать указание полиции прекратить препятствовать сбору подписей кандидатов в депутаты ЗакСа.

Среди самовыдвиженцев, сборщики которых столкнулись с проблемами, "яблочник" назвал свою потенциальную соперницу по выборам в Центральном районе либертарианку Марину Мацапулину.  Кроме того, Вишневский упомянул соратницу Алексея Навального Ирину Фатьянову, которая выдвигается по Петроградской стороне, и националиста Савву Федосеева, собирающего подписи в Кировском районе городе.

Напомним, полицейские в течение двух дней по разным поводам предъявляла претензии их сборщикам, некоторых волонтеров задерживали. Подробнее о проблеме читайте в материале ЗАКС.Ру.

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