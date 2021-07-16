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Выборы 2021

Муниципал 13:49

Партия Социальной защиты выдвинула на выборы в МО "Автово" Егора Демчука

фото ЗакС политика Партия Социальной защиты выдвинула на выборы в МО "Автово" Егора Демчука

Избирательная комиссия МО "Автово" приняла документы Егора Демчука, кандидата от непарламентской Партии Социальной защиты. Годом ранее он планировал участвовать от партии в так и не состоявшихся довыборах в Законодательное собрание Петербурга. 

Демчук имеет многолетний опыт участия в избирательных кампаниях. С 2008 года он подавал документы на выборы разного уровня 11 раз. В 2020 году он заявлялся сразу на пять кампаний: на довыборы в петербургское Заксобрание по 21-му округу и в собрания депутатов четырех населенных пунктов Псковской области. На муниципальных выборах 2019 года Демчук выдвигался от "Яблока" в МО "№78".

Выступая перед депутатами ЗакСа в 2020 году как представитель непарламентской партии, Демчук высказывался против повышения пенсионного возраста и попытался обратить внимание депутатов на проблемы людей с ограниченными возможностями, требуя для них дополнительных льгот. 

Согласно данным, опубликованным Санкт-Петербургской избирательной комиссией, сейчас Демчук временно безработный. В карточке кандидата имеются отметки о двух погашенных судимостях, снятых в 2010 году.  С 2011 года, подавая документы на выборы, в графе "занимаемая должность" он указывал "охранник".  В 2009 году на досрочные выборы главы Вологды он заявлялся как судмедэксперт.  

На своей странице "ВКонтакте" Демчук ведет подробный фото-дневник о своей жизни, где публикует снимки с работы, путешествий и различных партийных конференций. 

В Единый день голосования 19 сентября 2021 года в МО "Автово" пройдут выборы депутатов муниципального совета. Документы для участие в кампании уже подали самовыдвиженцы от команды активиста "Весны" Никиты Левкина и трое кандидатов от ЛДПР. Сейчас большинство депутатов муниципального совета представляют "Справедливую Россию". Многие из них намерены вновь участвовать в выборах, в том числе глава совета Геннадий Трусканов и его зам Илья Шмаков. 

Константин Леньков / фото со страницы Егора Демчука "ВКонтакте"

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